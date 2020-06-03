هيكل: لولا استباقية الحكومة في إعلان المعلومات "كنا روحنا في داهية"

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الإعلام عبارة عن معلومات، كما أن حاجة الإعلاميين والمواطنين تزيد للمعلومات خاصة في وقت الأزمات، فإذا تأخرت الحكومة عن إعطاء المعلومات للإعلاميين أو الرأي العام، سيأتي أشخاص آخرون ويقومون بهذه المهمة بطريقة تسيء للدولة المصرية ويقوموا باستغلال هذه النقطة، "ساعتها بقى مش هنلوم إلا نفسنا وكنا روحنا في داهية، لأننا إحنا اللي تأخرنا على الإعلاميين والمواطنين في وصول المعلومة لهم".

وأضاف "هيكل"، خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، أن مبدأ الاستباقية أحد محاور رؤية وزارة الإعلام، وسيتم نشر هذه الرؤية بالكامل والاستراتيجية في موقع الوزارة على الإنترنت، مؤكدًا أن الدولة بدأت تطبيق مبدأ الاستباقية في أزمة السيول وكذلك أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فالسيول الأخيرة التي هبطت على مصر كانت أضعاف ما نزل على مدى 25 عاما.

وأكد وزير الدولة للإعلام، أن التصور الذي تم عرضه في مجلس الوزراء وقت أزمة السيول كان مخيفًا، فالصور تشبه الأعاصير التي تضرب أمريكا، فكان من الضروري خروج الحكومة وإعلان أن يوم السيول أجازه لكل القطاعات وعدم فتح المدارس، "مينفعش نسيب الأمور في النمط الطبيعي بتاعها، لو سبنا الناس تروح الشغل والأطفال يروحوا المدرسة اليوم ده كنا رحنا في داهية"، وتم عرض الصور على المواطنين خلال مؤتمر صحفي بُث مباشرة على الهواء، "أنا بشوف أن المؤتمرات المباشرة دي 90% من المصداقية لوحدها".