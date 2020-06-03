هيكل يوضح أطر اختيار قيادات الهيئات الإعلامية ورؤساء مجالس الصحف

تحدث أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عن التعيينات والتجديدات لقيادات المؤسسات الإعلامية والصحفية والهيئات الإعلامية كالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، موضحًا أن القانون المنظم لذلك صُدر في أغسطس 2018، وأعطى القانون شهرا بعد اعتماده ونشره في الجريدة الرسمية أن تقوم الجهات بترشيح أعضاء لتلك المهمات، فنقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين ومجلس النواب ووزارتي المالية والاتصالات وكذلك مجلس الدولة تقوم بترشيح أشخاص.

وأضاف "هيكل"، خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، أن وزارة الإعلام تختار في دائرة ضيقة جدًا، ضاربًا مثالًا على ذلك " يعني لو نقابة الصحفيين أرسلت 2 إحنا نختار واحد من الأثنين دول فقط"، موضحًا أن الهيئات في الوقت الحالي تكاد تكون مكتملة ويتبقى فقط أسماء القيادات، سواء في المجلس الأعلى للإعلام أو الهيئة الوطنية للصحافة أو الهيئة الوطنية للإعلام.

وأوضح وزير الدولة للإعلام، أن هيئتي الوطنية للصحافة والإعلام، هما جهات إدارة في المقام الأول، وجهات اقتصادية في الوقت ذاته، ويجب على من يتولى هذا الأمر أن يكون مُلم بذلك من أجل إصلاح الإعلام، "أحنا داخلين على مرحلة الإصلاح الإعلامي"، بينما المجلس الأعلى للأعلام يُعد جهة ضابطة ويجب من يترشح له أن يكون فاهمًا لكل شيء في الإعلام والصحافة ومنها أخلاقيات المهنة، كما أن رؤساء مجالس الصحف والمؤسسات سيتم محاسبتهم من قبل الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، كون الهيئتين يُديران أموال الدولة، فلا أدارة بدون محاسبة.

وتابع: " لازم يكون عندنا في المؤسسات الإعلامية والهيئات أدوات لقياس الأداء، مالا يمكن قياسه لا يمكن إدارته ، مفيش حاجة اسمها سداح مداح، انت في مؤسسة لو مفهاش إدارة صحيحة تأكد أنها مؤسسة فاشلة ، احنا في حاجة لإصلاح إعلامي".