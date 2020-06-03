وزير الإعلام يكشف حقيقة خروج كورونا عن السيطرة: لسه أمر بعيد للغاية

تحدث أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أن الوضع بعد العيد لم يّخرج عن السيطرة كما يردد البعض مع ارتفاع أعداد الإصابات، فيمكن القول إن الوضع خرج عن السيطرة عندما يكون عدد المصابين أكبر من قدرة المنظومة الصحية في مصر، وهذا أمر بعيد جدًا جدًا، فهناك مستشفيات تابعة لوزارة الصحة مُخصصة لعلاج مصابي فيروس كورونا، وليس كل مستشفيات الصحة حتى الآن مخصصة لذلك.

وأضاف "هيكل"، خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، أن هناك مستشفيات تابعة لوزارة الصحة مخصصة لأصحاب الأمراض الأخرى كأن يذهب مريض لأجراء عمليات المرارة أو غيرها، موضحًا أن فحص مرضى كورونا كانت مقتصرة في البداية على مستشفيات الحميات والصدر في العباسية وإمبابة، ولكن تم بعد ذلك فتح مستشفيات في كافة المحافظات، وبعد ذلك تم فتح المدن الجامعية، "بصراحة القوات المسلحة وضّبت المدن الجامعية، لأن هذه المدن بقالها أكتر من 20 سنة متوضبطش".

وأكد وزير الدولة للإعلام، أنه تم وضع العالقين المصريين القادمين من الخارج في المدن الجامعية، وهناك مدن جامعية تم استخدامها أيضًا كمستشفيات للعزل، وبعد ذلك تم فتح المستشفيات الجامعية لعلاج مرضى كورونا، ثم تم السماح للمستشفيات الخاصة بالعمل على علاج فيروس كورونا بضوابط وشروط، "إحنا فوجئنا أن فيه مستشفيات بتعمل الليلة بـ 100 ألف جنيه، الكلام ده طبعا مينفعش وتم اتخاذ قرار في هذا الشأن ووضع تسعيرة محددة"، فضلًا عن أن هناك مستشفيات تابعة للجيش والشرطة خلافًا عن المستشفيات الميدانية التي تقوم عليها القوات المسلحة.