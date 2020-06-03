هيكل: الحكومة فرضت حظرا كاملا مرتين في أزمة كورونا ولم تعلن عنهما

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" كانت تناقش كافة السيناريوهات لمجابهة الفيروس بما في ذلك الحظر الكامل، موضحًا أن الحظر الموجود يُعد طبيًا وليس سياسيًا أو أمنيًا، وبالتالي الجميع فيه شركاء، فالحكومة اتخذت هذا القرار خوفًا منها على حياة المواطنين، ويجب على المواطنين أن يشعروا بالخوف على أسرتهم وأهاليهم وأولادهم ايضًا.

وأضاف "هيكل"، خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، أن الحكومة قامت بعمل حظر كلي مرتين في أزمة كورونا دون الإعلان عن ذلك بشكل صريح، وهو يوم شم النسيم، وكذلك أسبوع عيد الفطر، فإجازة عيد الفطر كانت من المفترض ثلاثة أيام في القطاع الحكومي، ويومين فقط في القطاع الخاص، ولكن أمرت الحكومة بأن تكون الإجازة 8 أيام بدءًا من الجمعة للجمعة.

وتابع :" قولنا مفيش مواصلات عامة، ومفيش حركة بين المحافظات لأتوبيسات الرحلات ومفيش مولات ومفيش حدائق ومتنزهات ومفيش شواطئ بس مقولناش أن ده حظر كلي، لو انت سافرت الساحل الشمالي هتعمل إيه؟ هتلاقي نفسك قاعد في البيت لا هتروح البحر ولا القهوة، هتجيب الأكل"، موضحًا لو أحد نزل الشارع في تلك الأيام لوجد الشارع خاليا تمامًا من المارة، "تقريبا مكنش حد ماشي في الشارع، الغالبية العظمى من الناس متحركتش من مكانها، أما نزول المواطنين لأسرهم في الصعيد والكلام ده دي عادات تعودوا عليها منقدرش نغيرها".