هيكل عن توقعات ارتفاع إصابات كورونا لـ5 آلاف يوميا: لأ مش هنط النطة دي

تحدث أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عن مدى إمكانية وصول الإصابات اليومية في مصر بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" لـ 5 آلاف حالة، قائلًا: "لا مش هنط النطة دي"، موضحًا أن ما ذكره وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار من أرقام حول الإصابات الواقعية والإصابات المُعلنة يُعد نموذجا افتراضيا للإحصاء، مؤكدًا أن الزيادة التي حدثت مؤخرًا في أعداد الإصابات كانت داخل الأسر الكامل، "بنلاقي أسر كاملة اتصابوا، وأكثر من نصف الإصابات بالقاهرة عشان مركزية والناس راحة وجاية عليها لذلك تشهد القاهرة تكدس كبير".

وأضاف "هيكل"، خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، أن الأحياء الراقية تُسجل معدلات إصابات أكثر من غير الراقية، "الناس هناك بتكشف، بينما المناطق غير الراقية فيه ناس مش مهتمة بالموضوع وكأنه عادي"، موضحًا أن مصر معظم مواطنيها من الشباب، وهذا يُعد فرصة أفضل للقضاء على كورونا، "بارتداء الكمامة والبعد عن الناس وحبة مطهرات ممكن ننهي الموضوع خالص"، موضحًا أن الحظر الجزئي هو الحل الوسط الذي ارتدت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا أنه الأنسب في الوقت الحالي.

وعن اتجاه الدولة لإعادة الفتح، أكد وزير الدولة للإعلام، أن وزارة المالية التي تجمع الأموال من أجل ضخها في مشروعات ليست قادرة على جمع الضرائب بشكل جيد، وهناك مشكلة كبيرة جدًا لديها، "لو سألنا وزير المالية وزارتك ممكن تقدر تكمل في الحظر لحد امتى هيقول لأ مش هقدر، وده حقه لأنه مسؤول عن تمويل المرتبات، ومش معقول يعني الكورونا هتهد دولة، فقرار الفتح ده مش قرار مصر لوحدها، ده قرار العالم كله".