وزير الإعلام: هناك أشخاص يريدون تعطيل عملي ووقوعي في أخطاء

أجاب أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، على سؤال الإعلامي تامر أمين، حول "هل فيه ناس بتحارب وزير الإعلام؟"، فأوضح أن هناك بالفعل أشخاصا يرغبون في تعطيل عمله ووقوعه في أخطاء، وهذا لا يقلقه كونه يرى أن منصب الوزير وظيفة لا إرادية، فلا أحد يطلبها ولا أحد يدرى موعد تغييره، موضحًا أنه لا يهمه الهجوم عليه ولا يلتفت للانتقادات التي تُطاله أثناء عمله "المهم هيقولوا عليا إيه بعد ما أمشي، أهم حاجة نتيجة شغلي تبان بعدين".

وأضاف "هيكل"، خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، أنه لا يبحث عن أي مصالح شخصية خلال عمله كوزير للإعلام، وأنه لو كان يبحث عن اللقب فكان قد حصل عليه من قبل في 2011، "المهم التأثير، جاي هعمل تأثير ولا مش هعمل تأثير"، موضحًا أن تلقى انتقادات منذ الإعلان عن اختياره كوزير للإعلام، والبعض ذكر أن استحداث الوزارة من جديد أمر غير دستوري، ولكنه لم يلتفت لذلك ولن يفتح مثل تلك الموضوعات مرة أخرى.

وتساءل وزير الدولة للإعلام، "هل الرئيس عبدالفتاح السيسي هيعمل حاجة مش دستورية؟"، هذا غير صحيح، فالرئيس كان له رؤية ودّرس ملف استحداث الوزارة من جديد واستشار خبراء وقانونيين، موضحًا أنه يُركز حاليا فقط في المهام الذي تكلف بها "لا ببص يمين ولا ببص شمال، دي مصلحة بلد مش مصلحة شخصية"، موضحًا أن نصائح الرئيس له بأن لا يجامل أحدا أو يختار أحدًا مش كويس في أي منصب، وهذا منهج يسير على أساسه منذ توليه الوزارة.

وأشار إلى أنه يلقى بدعم كامل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهًا الشكر للرئيس على الهواء، فدعم الرئيس له كان مُطلقا، على حد قوله، كما ذكر أنه بالفعل صانع قرار، "أنا صانع قرار، ولو الوزير مش صانع قرار يبقى قِله أحسن، لو الوزير انشغل باللي يتقال عليه مش هينجح".