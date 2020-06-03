وزير الإعلام: فيه تعيينات جديدة.. ومفيش حد هييجي فوق الحاجة

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إنه بالرغم من تعيينه كوزير الدولة للإعلام منذ ديسمبر 2019 إلا أن بناء الوزارة لم يكتمل حتى هذه اللحظة، ويقصد بهذا البناء الاستراتيجيات والسيناريوهات والسياسات الكاملة، ولكن أصبح هناك مقر مؤخرًا وتم الموافقة على ذلك وتم أخذ المقر بجوار مبنى مجلس الوزراء، وسيتم الاستعانة في الوقت القريب بعدد من الموظفين الشباب، فغالبية الموظفين في الوزارة حاليا عبارة عن انتدابات من أمكان أخرى سواء ماسبيرو أو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ورد هيكل، خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، على سؤال الإعلامي تامر أمين، "يعني هيكون فيه تعيينات الفترة المقبلة في الوزارة"، فقال إنه لن يتم تعيين أي شخص فوق الحاجة، "مفيش واحد هييجي فوق الحاجة، أنا مؤمن بده جدًا ، والقطاع الخاص بيطبق ده"، مؤكدًا أن الوزارة استعانت بعددًا من الشباب وتم عمل مركز رصد إعلامي، ليتم رصد ما يتم في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والورقية، "الرصد سهل جدًا، بس أساس الشغل بتاعهم الخروج بتحاليل من الرصد زي هل الناس راضية عن أداء الحكومة يوميًا ولا لا ، وعن أداء كل الوزارات على حده".

وأشار وزير الدولة للإعلام، إلى أن مركز الرصد من خلال متابعته لكل وسائل الإعلام يستطيع رصد الاتجاه العام للمواطنين في الشوارع سواء في التقارير التليفزيونية أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه لا يصح أن تعمل الحكومة بمعزل عن المواطنين، ويجب أن يكون هناك أداة للتواصل بين الحكومة والمواطنين، وهذه الأداة هي وزارة الإعلام.