 تشكيل لجان للمرور على كافة المباني الجاري تنفيذها بالمنوفية

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قرار رقم 848 لسنة 2020، والخاص بتشكيل لجنة بكل وحدة محلية للمراكز والمدن والأحياء برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية وعضوية كل من مدير الإدارة الهندسية ومدير التنظيم ومدير الشؤون القانونية، ومدير التفتيش المالي والإداري بالوحدة ومهندس من مديرية الإسكان والمرافق بالمنوفية، على أن تتولى اللجنة المرور على كافة المباني الجاري تنفيذها، وذلك بمدن وأحياء المحافظة كل فيما يخصه وإجراء المعاينة على الطبيعة لتلك المباني، ومطابقة الأعمال المنفذة على التراخيص الصادرة بالبناء والرسومات الهندسية للتأكد من توافر الااشتراطات البنائية والتخطيطية وتنفيذ الجراجات طبقاً لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

كما تقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ذات الصلة لإعادة فتح الجراجات بالمباني السابق إقامتها، والتي يتم إستخدامها لأغراض أخرى غير الغرض المخصصة له وذلك لاستيعاب السيارات وتنفيذاً لأحكام القانون وشروط الترخيص.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على أن تعد كل لجنة تقريراً مفصلاً بنتيجة أعمالها موضحاً به المبانى التى تم التأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والتخطيطية والجراجات لاتخاذ اللازم نحو استئناف الأعمال بها والأخرى المخالفة والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها بشأنها ويعرض علينا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه بنتيجة الأعمال.

جدير بالذكر، أنه قد سبق وأصدر المحافظ قراراً بوقف تراخيص البناء لمدة ستة أشهر بمدن وأحياء المحافظة مع استمرار إصدار تراخيص البناء بكافة قرى المحافظة، يأتي هذا في إطار الحفاظ على حقوق الدولة وتنفيذ القانون على المخالفين.