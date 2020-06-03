وفاة أول حالة من الطاقم الطبي لعزل بلطيم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

شهدت مستشفى العزل ببلطيم وفاة أول حالة من الأطقم الطبية متأثر بإصابته بفيروس كورونا "ع. س" ٥٦ عاما فنى معمل من قرية سنهور مركز دسوق وشيع الأهالي جثمانه إلى مثواه الأخير.

شيع أهالي قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق في كفرالشيخ، صباح اليوم، جنازة "ع. س" فني معمل بمستشفى عزل بلطيم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وصل الجثمان لأول ضحايا كورونا من الطاقم الطبي لمستشفى عزل بلطيم إلى مسقط رأسه قرية سنهور المدينة، في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء في سيارة إسعاف، عقب تغسيله وتكفينه بمستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم.

وأدى أهالي القرية الذين تجمعوا بمحيط المقابر، انتظارًا لوصول الجثمان، صلاة الجنازة على روحه محافظين على مسافات التباعد بين المشيعين، وفقًا للإجراءات الاحترازية الخاصة للحد من فيروس كورونا المستجد.