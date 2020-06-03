بعد ارتفاع الإصابات.. خطوط ساخنة جديدة لتلقي بلاغات كورونا بالقليوبية

أعلنت محافظ القليوبية، تخصيص خطوط ساخنة جديدة لتلقي بلاغات المواطنين عن حالات الاشتباه و الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تزايد أعداد المصابين بالفيروس خلال الفترة الماضية، وتصنيف المحافظة ضمن أكثر 3 محافظات إصابة على مستوي الجمهورية.

وأوضحت المحافظة في بيان لها، أن الخطوط الجديدة للابلاغ هي الخط الساخن (114) من التليفون الأرضي،و (0133222979) أرضي، و"واتس آب" على الرقم (01555573040)، و(01220055008) من التليفون المحمول.

كان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قد استعرض آخر المستجدات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد، في ظل إعلان المحافظة ضمن أكثر 3 محافظات على مستوى الجمهورية في ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، حيث راجع المحافظ خطة مجابهة الفيروس والتصدي له، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بكل دقة وحزم.

وقرر "الهجان" تشكيل لجان للمرور على المستشفيات، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام حضور الأطقم، والتأكد من استقبال جميع الحالات على مدار 24 ساعة.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات المرورية للتأكد من ارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بقرارات مجلس الوزراء ومعاقبة المخالفين فورًا، موجهًا بعدم دخول أي مواطن للمنشآت الحكومية أو الخاصة، ووسائل النقل الجماعية العامة والخاصة بدون ارتداء الكمامة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.