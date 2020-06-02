القليوبية تسجل 266 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية، 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن مركز ومدينة بنها سجل أعلى نسبة إصابة اليوم الثلاثاء حيث جاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها 114 حالة إصابة جديدة، وطوخ 33 حالة إصابات، والقناطر الخيرية 9 حالات إصابات، والخانكة 5 حالات إصابة، وقليوب 31حالة إصابات، وشبين القناطر 3 حالات إصابة، وشبرا غرب وشرق 60 حالة إصابة جديدة علاوة علي تسجيل 22 حالة إصابة خارجية أتت من محافظات مجاورة للقليوبية.

كان اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، قد قرر تشكيل لجان للمرور على المستشفيات، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، والتأكد من استقبال جميع الحالات على مدار 24 ساعة، وذلك بعد إعلان المحافظة ضمن المحافظات الأعلى في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده المحافظ اليوم، مع اللجنة العليا لمجابهة كورونا، وغرفة عمليات المحافظة، لتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول التعامل بكل حسم مع مستجدات فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، واللواء أشرف صلاح مساعد مدير الأمن، وممثلي الأجهزة الأمنية والرقابية بالمحافظة، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، والدكتور جمال حجاج مدير التأمين الصحي بالقليوبية، والدكتور طارق عيسوي مدير المستشفيات الجامعية والدكتور مجدي عبد العظيم مدير الإسعاف، ومديري المستشفيات بالمحافظة.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير للأطقم الطبية على جهدهم الوطني والإنساني الكبير، في علاج المرضى وانقاذ حياتهم، وأنهم يقومون بدور وطني هام جدًا في ظروف ااستثنائية دقيقة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد من أجل الوطن وسلامة جميع المواطنين.