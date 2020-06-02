القليوبية تسجل 266 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
كتب:
حسن صالح
11:34 م | الثلاثاء 02 يونيو 2020
سجلت محافظة القليوبية، وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية، 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن مركز ومدينة بنها سجل أعلى نسبة إصابة اليوم الثلاثاء حيث جاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها 114 حالة إصابة جديدة، وطوخ 33 حالة إصابات، والقناطر الخيرية 9 حالات إصابات، والخانكة 5 حالات إصابة، وقليوب 31حالة إصابات، وشبين القناطر 3 حالات إصابة، وشبرا غرب وشرق 60 حالة إصابة جديدة علاوة علي تسجيل 22 حالة إصابة خارجية أتت من محافظات مجاورة للقليوبية.
كان اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، قد قرر تشكيل لجان للمرور على المستشفيات، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، والتأكد من استقبال جميع الحالات على مدار 24 ساعة، وذلك بعد إعلان المحافظة ضمن المحافظات الأعلى في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده المحافظ اليوم، مع اللجنة العليا لمجابهة كورونا، وغرفة عمليات المحافظة، لتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول التعامل بكل حسم مع مستجدات فيروس كورونا والحد من انتشاره.
وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، واللواء أشرف صلاح مساعد مدير الأمن، وممثلي الأجهزة الأمنية والرقابية بالمحافظة، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، والدكتور جمال حجاج مدير التأمين الصحي بالقليوبية، والدكتور طارق عيسوي مدير المستشفيات الجامعية والدكتور مجدي عبد العظيم مدير الإسعاف، ومديري المستشفيات بالمحافظة.
ووجه المحافظ الشكر والتقدير للأطقم الطبية على جهدهم الوطني والإنساني الكبير، في علاج المرضى وانقاذ حياتهم، وأنهم يقومون بدور وطني هام جدًا في ظروف ااستثنائية دقيقة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد من أجل الوطن وسلامة جميع المواطنين.