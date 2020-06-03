تطوير كوبري "الراهبين" وإغلاق المحال المخالفة للحظر بسمنود

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الإقليم، بالتنسيق الكامل مع المحاسب محمد متولي أبوسليم رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود، لتنفيذ إجراءات الصيانه الشاملة وتطوير كوبري قرية الراهبين الواصلة بين مركزي "سمنود – المحلة الكبري.

جاء ذلك عقب إجراء محافظ الغربية لسلسلة من الجولات الميدانية بعدد من المناطق السكنية بمركز سمنود، والتي تضمنت عبوره لكوبري الراهبين، وتبين تعرضه لتلفيات بالغة، واحتياجه إلى التطوير المستمر بطول الطريق المذكور حفاظًا على صالح وحياه المواطنين.

وشدد محافظ الغربية فى تعليماته، بضرورة تدشين سلسلة من حملات النظافة المكبرة، وإزالة أطنان من الأتربة الكائنة بنطاق الكوبري، فضلًا عن رفع تلال القمامة المتراكمة بكافة مداخل ومخارج المدينة الأثرية، وتفعيل غرف العمليات والشكاوى بديون المجلس، وتذليل أي عقبات محتملة قد تواجه المواطنين خلال المرحلة المقبلة.

وأشار "رحمي" إلى ضرورة تفعيل غرفة الأزمات لمتابعة تطورات أزمة فيروس كورونا المستجد، والتأكد من التزام كافة المواطنين بارتداء الكمامات والماسكات الطبية، والوقوف على سير عمليات استعداد الطواقم الطبية والعلاجية بكافة المستشفيات والوحدات الصحية.

كما شدد محافظ الغربية على أهمية التنسيق الكامل مع اللواء ممدوح هجرس مدير الإدارة المركزية بالمحافظة، لمتابعة آليات تنفيذ حملات التطوير الجارية بعدد من الميادين والشوارع الرئيسية بالمدينة، والإشراف على حملات إغلاق كافة المحلات التجارية والمطاعم المخالفة لقرارات الحظر والإغلاق.