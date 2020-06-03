لجنة عليا للمرور على مستشفيات علاج كورونا بالغربية

أعلنت محافظة الغربية، اليوم، صدور قرار بتشكيل لجنة عليا، برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية وكيل وزارة الصحة، للإشراف والمتابعة على اللجان الفرعية المشكلة بكل وحدة محلية للمراكز والمدن، للمرور على المستشفيات المخصصة للتعامل مع حالات فيروس كورونا.

وجاء في بيان أصدرته المحافظة اليوم، أن القرار تضمن في مادته الثانية تشكيل لجنة فرعية بكل وحدة محلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة، تضم رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة أو نائبه بالتناوب ، ومدير الإدارة الصحية بالمركز والمدينة أو نائبه بالتناوب، وأحد أطباء الطب الوقائي، وأحد أطباء الطب العلاجي، وأحد الصيادلة من مديرية الصحة، وعضو من التفتيش المالي والإداري من مديرية الصحة.

وتضمن القرار ، اختصاص اللجان الفرعية بالمرور اليومى على مدار الساعة على المستشفيات المخصصة للتعامل مع حالات فيروس كورونا، للتأكد من متابعة توافر شنط العلاج للمخالطين والحالات الإيجابية البسيطة، وضمان توزيعها عليهم من خلال الوحدات الصحية أو المستشفيات أو توصيلها للمنازل، إضافة إلى التأكد من توفر المستلزمات الطبية وانتظام صرفها للأطقم بالمستشفيات.

كما تتابع اللجان استقبال المستشفيات لحالات الاشتباه، أو الحالات المؤكدة على مدار 24 ساعة، وكذلك متابعة تفعيل الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين فيما يخص الخدمات الطبية المقدمة لكافة الحالات على مدار اليوم، إلى جانب متابعة انتظام حضور الأطقم الطبية في المستشفيات.

يذكر، أن للجنة العليا الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز مهامها على النحو الامثل، على أن تقدم تقريرًا يوميًا بنتيجة أعمالها للعرض على محافظ الغربية.