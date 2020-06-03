طقس الخميس.. مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس غدا، الخميس، شبورة خفيفة صباحا وطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري ، والرياح معتدلة تنشط احيانا،نهارا، ومائل للبرودة ليلا، طقس لطيف على السواحل المشالية والرياح معتدلة تنشط احيانا، مائل للبرودة ليلا.

وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، مائل للبرودة على شمال الصعيد ولطيف على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية

شبورة مائية خفيفة صباحا على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 34 20

الإسكندرية 27 19

وادى النطرون 33 19

طنطا 32 19

شبين الكوم 33 19

دمنهور 30 18

بلطيم 27 19

مطروح 25 16

السلوم 26 16

سيوة 32 17

بورسعيد 25 19

دمياط 25 18

الزقازيق 33 19

المنصورة 31 19

الاسماعيلية 34 18

السويس 34 20

العريش 29 18

رفح 29 17

راس سدر 35 22

نخل 35 15

نويبع 35 25

طابا 35 22

كاترين 30 14

الطور 36 22

شرم الشيخ 39 24

الغردقة 40 25

مرسى علم 34 24

الفيوم 36 19

بنى سويف 36 20

المنيا 39 22

اسيوط 41 22

سوهاج 42 25

قنا 42 26

الاقصر 42 26

اسوان 42 27

ادفو 41 26

ابوسمبل 41 23

الوادى الجديد 43 27

شلاتين 38 26

ابورماد 37 26

حلايب 33 28

راس حدربه 32 27