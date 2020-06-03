تعقيم قرية مجول ببنها بعد تزايد إصابات كورونا

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع فرق مكافحة ناقلات الأمراض حملة تطهير وتعقيم موسعة بقرية مجول مركز بنها، بعد تزايد نسب الإصابات بين الأهالي بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك ضمن الخطة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وإنفاذاً لتعليمات مشددة ضمن الخطة بمنع الأسواق والسويقات، مؤقتا كأحد الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا.

وتابع اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، استكمال المراكز والمدن والأحياء لحملات التطهير مكبرة للمباني والمنشآت والشوارع وتوفير مستلزمات الوقاية للعاملين، مشيرا إلى أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتطهير جميع المنشآت التابعة لجميع القطاعات من خلال خطة تطهير مركزية تقوم بها المحافظة.

وأوضح، أنه جرى وضع خطط تطهير بالتعاون مع المجتمع المدني، حيث جرى توفير 10 أطنان كلور و125 جهاز رش، لافتا إلى تطهير ديوان عام المحافظة ودواوين الوحدات المحلية.