كوبا: عقار بيومودلين تي يحقق نتائج طيبة في التصدى لكورونا

سلطت وزارة الصحة الكوبية اليوم، الضوء على النتائج الجيدة التي يحققها عقار "بيومودلين تي" والاستفادة من تأثيره الوقائي في الفئات المُعرضة للخطر بالتعرض للإصابة بالفيروس التاجي المستجد كورونا، في إطار العلاجات الوقائية لمكافحة الجائحة.

ونقلت وكالة أنباء "برنسا لاتينا" الكوبية - في نسختها باللغة الإنجليزية - عن مدير قطاع الأوبئة بالوزارة فرانسيسكو دوران قوله في المؤتمر الصحفي اليومي، إنّه لوحظت فعالية العقار في تحسين أداء الجهاز المناعي ومنع العدوى بالفيروس التاجي المستجد، مشيرا إلى أنّه في حالة إصابة الأشخاص بالمرض فهذا العقار يساعدهم على التعافي دون مضاعفات.

وأضاف المسؤول أنّه جرى تطبيق استخدام عقار "بيومودلين تي" على الفئات المُعرضة للخطر حال إصابتهم بفيروس كورونا مثل كبار السن في المراكز الاجتماعية والصحية، وبينها: دور التمريض، مستشفيات الصحة النفسية، والمرضى الذين يعانون أمراضا ذات صلة.

يذكر أنّ عقار "بيومودلين تي" مُسجل في كوبا منذ عام 1994 وهو عقار بيولوجي طبيعي المنشأ يعمل على تقوية الجهاز المناعي، ويستخدم في معالجة إصابات الجهاز التنفسي المتكررة لدى كبار السن بفعالية كبيرة ونتائج آمنة.