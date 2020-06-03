4 مهام لوحدة "قياس الرأي العام" بالأوقاف بعد التصديق على إنشائها

صدق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على قرار وزاري، بإنشاء وحدة "قياس الأداء والرأي العام الديني".

وقالت الاوقاف، في بيان لها، إنه حرصًا من وزارة الأوقاف على تفعيل سبل الرقابة الذاتية وقياس مؤشرات الأداء بصورة علمية منهجية في مختلف مجالات عمل الوزارة، ولا سيما ما يتصل بالخطاب الديني، أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف القرار الوزاري رقم (85أ) لسنة 2020م بتاريخ 30/ 5/ 2020م بإنشاء وحدة قياس الأداء والرأي العام الديني، برئاسة الدكتور أحمد عبد الرؤوف علي رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة والتقويم، وتضم في عضويتها نخبة من كبار أساتذة الجامعات المصرية في العلوم الشرعية والعربية، وفي مجال الإعلام، وفي علم النفس وعلم الاجتماع والتنمية الإدارية.

وتتولى هذه الوحدة ما يلي:

1- قياس مستويات الأداء و التأثير لمختلف جوانب عمل الوزارة، ومدى تحقيق كل عنصر منها لأهدافه، ولاسيما تأثير البرامج الدعوية في الرأي العام ، وتغيير السلوكيات السلبية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وترسيخ القيم الإيجابية، والعمل المستمر على تطويرها بما يحقق الأهداف المرجوة للوزارة في نشر الفكر المستنير.

2- عمل الاستبيانات الخاصة بقياس الرأي العام تجاه القضايا الدينية وسائر جوانب العمل بالوزارة، وتحليل نتائج هذه الاستبيانات أولًا بأول.

3- الوقوف على القضايا التي تشغل الرأي العام الديني بمختلف شرائحه، ولاسيما الشبابية منها، واقتراح آليات معالجتها في الخطاب الدعوي.

4- تسلم اللجنة تقريرًا دوريًا كل ثلاثة أشهر لرئيس قطاع مكتب الوزير لعرضه على السلطة المختصة.