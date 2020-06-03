نائب يتوجه ببيان عاجل لرئيس الوزراء لتأجيل امتحانات الثانوية

توجه النائب مصطفى كال الدين حسين، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن ضرورة تأجيل امتحانات الثانوية العامة، نظرا لإعلان إجرائها في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف كمال، في بيانه، أن الدولة عليها إيجاد بديل لإجراء امتحانات الثانوية العامة في هذا التوقيت، أو تأجيلها لحين انتهاء فترة تفشي فيروس كورونا في مصر، والتي من المرجح أن نشهدها خلال الأسبوعين المقبلين وفقا لتصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، مؤكدا أن الوضع الحالي لا يحتمل الموافقة على أداء الامتحانات خوفا على صحة الطلاب وأولياء الأمور.

ولفت عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إلى صعوبة السيطرة على انتشار الفيروس داخل اللجان نتيجة عدم توفر المساحات والأعداد الكافية لتحقيق التباعد الاجتماعي، بجانب كثرة التجمعات الناتجة عن اختلاط الطلاب خلال فترة الراحة بعد الامتحان، فضلا عن تجمع أولياء الأمور خارج المدارس، وغيرها من المخالفات التي تساعد على انتشار الفيروس.