ضبط مخزنين للمستلزمات الطبية بدون ترخيص في الدقهلية

ضبطت حملة لمديرية التموين بالدقهلية اليوم، مخزنين مستلزمات طبية بقريتي "ميت أبو الحسين وشنشا" وذلك لممارستهما النشاط بدون ترخيص مستلزمات طبية، وبهما 1000كمامة و750سرنجة فى مخازن بدون ترخيص بالإضافة إلى ضبط كميات من مستلزمات مختلفة بمركز ومدينة أجا .

خرجت الحملة بتعليمات من السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وبالتنسيق مع العميد حسين عيطه رئيس مباحث تموين الدقهلية وإشراف العقيد علاء شلش رئيس مباحث تموين ميت غمر ويحيى محمد، مدير إدارة تموين أجا، وتشكلت الحملة برئاسة عبد الناصر أبو الفتوح ومصطفى عوض ومحمد حسين بالتعاون مع التفتيش الصيدلى باجا.

وأسفرت عن ضبط "عبده ع. ع.، صاحب مخزن مستلزمات طبية بقرية ميت أبو الحسين ومحضر، و"شعبان ال. م.، صاحب مخزن مستلزمات طبية بقرية "شنشا" وذلك لممارستهما نشاط بيع مستلزمات طبية بدون ترخيص وتم التحفظ على العديد من المضبوطات منها 1000 كمامة و 750 سرنجة، وكحول وأجهزة محاليل وشاش فازلين وبلاستر وماسكات تنفس وكانيولات وجونتيات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها

وحررت الحملة 3 محاضر لأصحاب مكتبة و محل بيع مستلزمات محمول، و صاحب محل بيع أدوات كهربائية، بقرية أبو الحسين وذلك لعدم إعلانهم عن الأسعار.

ومن جانبه أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية على ضرورة استمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المحلات وضبط المخالفين.