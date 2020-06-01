محافظ القليوبية: اختيار مسؤولي الإعلام من حملة المؤهلات العليا

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه يتم اختيار مسؤولي الإعلام بمجالس المدن والوحدات المحلية من حملة المؤهلات العليا والمتخصصين إذا أتيح ذلك نظرا لحساسية المنصب وطبيعة مكانته في تمثيل القرية أو المدينة وفي النهاية سمعة وصورة المحافظة.

وأكد الهجان أن المسؤول الإعلامي لابد أن يكون لديه وعي ويكون متحدث جيد لدوره في التعامل مع وسائل الاعلام والمواطنيين.

جاء ذلك علي خلفية قرار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم باعفاء رئيس الوحدة المحلية بقرية المشرك قبلي وسكرتير الوحدة المحلية والموظف المختص باعداد الخطابات ذات الصلة واحالتهم للتحقيق بعد تداول احد الخطابات بشان ضرورة ارتداء "الكمامة" وكتابة كلمة "القمامة" بدلا من الكلمة الصحيحة.