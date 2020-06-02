محافظ القليوبية يتفقد تشجير وتجميل ميدان وابور الثلج ببنها

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال تشجير وتجميل ميدان وابور الثلج، والتي يقوم بها مجلس مدينة بنها بالمجهودات الذاتية.

وجه المحافظ بالمتابعة واستكمال أعمال النظافة والتجميل بكل الميادين الموجودة بالمدينة، ومراجعة الإنارة ومراعاة اللمسة الجمالية، خاصة بالمداخل والمخارج، موجها بتكثيف حملات الإشغالات لإزالة أي مخالفات تتسبب في عرقلة الحركة المرورية.

كما وجه المحافظ بمتابعة منظومة رفع القمامة والعمل على مدار 24 ساعة، مشددا على تفعيل المتابعة والرقابة لرصد أي اشغالات للتصدي لها وإزالتها فورا.