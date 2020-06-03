جبر: هناك 6 حالات وفاة بفيروس كورونا في المؤسسات الصحفية حتى الآن

أوضح الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن يتم التعاون بشكل كبير مع المؤسسات الصحفية، من أجل العمل على رعاية الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا، وتقديم الرعاية الكاملة لها، "إمبارح كان فيه حالة أو أثنين، النهاردة كان حالة واحدة، وده مؤشر جيد جدا، حتى أعصابنا بدأت تهدى شوية، ويتم التواصل معهم على الفور من أجل توفير أماكن للزملاء المصابين في المستشفيات، خاصة من يشعر بأعرض شديدة، بس الموضوع بياخد وقت شوية".

وناشد "جبر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، الصحفيين أنه اذا شعر أي صحفي بأعراض فيروس كورونا، عليه أن يقوم بالفحوصات والتحاليل اللازمة، وهناك حالات كبيرة تلجأ إلى العزل المنزلي، وهو ما يفضله البعض عن العزل في المستشفى، مؤكدًا أن هناك 6 حالات وفاة في الوسط الصحفي حتى الآن، جراء فيروس كورونا.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أنه تم تطهير مؤسسة دار الهلال والجمهورية، وأيضا سيكون هناك تطهير لمؤسسة الأهرام غدا على أقصى تقدير، موضحًا أن وزارة الزراعة، تتعاون بشكل كبير من أجل إتمام عملية التطهير، مؤكدا أن بعض المؤسسات عرضت جهاز تبخير، ومستخدم بنقابة الصحفيين للكشف عن الفيروس.