فيديو.. "الصحة": تحليل الـpcr مستمر كما هو ولم يتم الاستغناء عنه

قال الدكتور محمد عبدالفتاح وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، والمشرف على إدارة مكافحة الأمراض المعدية، إن محافظة القاهرة تليها الجيزة، وتليها القليوبية، هم الأكثر إصابة بفيروس كورونا، وتليهم محافظتي المنوفية والفيوم.

وشرح عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على شاشة "mbc مصر"، أن لجنة إدارة الأزمة واللجنة العلمية، قرروا دخول 320 مستشفى للتعامل مع الحالات، وتم تقسيم الحالات لحالات بسيطة، ويتم عزلها منزليا، وعلاجها منزليا، ثم الحالات المتوسطة، التي تحتاح لإشراف طبي بالمستشفيات طبي، أو الحالات الخطرة التي تحتاج للمستشفيات.

وأشار عبدالفتاح، إلى أن تحليل الدم والآشعة على الصدر، التي يجريها مريض كورونا، وتوضح الإصابة من عدمها يؤكدها تحليل الـ"pcr"، للترصد وتتبع وتوثيق الوباء، وأشياء من هذا القبيل، "لكن الهدف الأسمى لوزارة الصحة والدولة ميكونش عنده أعراض وممكن يكون عنده الكورونا ويضيع مني وماأقدمش ليه الخدمة وقولنا نقدم الخدمة في وقتها لإنقاذ الحالات باكرا ولكن تحليل الـpcr مستمر كما هو".