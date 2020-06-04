مدير صدر الجيزة عن منع مسن من الدخول: "احنا مستشفى عزل مش فرز"

كشف الدكتور محمد محمدي، مدير مستشفى صدر الجيزة، حقيقة فيديو، متداول على السوشيال ميديا، أظهر جلوس مسن على الأرض، ومنعه من دخول المستشفى، قائلا: إن هناك نوعين من المستشفيات، الأولى للفرز، ويتم من خلالها الكشف على من يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، والثانية للعزل، ويتم نقل المريض بعد التأكد من إصابته، مؤكدا أن مستشفى صدر الجيزة، من مسشفيات العزل، وليس منوط له استقبال حالات.

وأضاف "محمدي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة CBC، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، "أحد المواطنين طلب توقيع الكشف الطبي على والده، والناس اللي واقفين على بوابة المستشفى، بيتعاملوا مع الناس بمنتهى الرفق واللين، قالوله يا أفندم المستشفى أصبح مستشفى للعزل، من فضلك خد والدك وروح مستشفى الفلاني، على بعد خطوات جنبنا، واكشف هناك".

وتابع: "دخول أي شخص لمستشفى العزل خطر، وأهل الجار تعدوا على العاملين بالمستشفى بالحجارة، وحصله حالة إغماء وفيه جرح قطعي في دماغه، والكلام دة موثق في محضر، وطالبنا أهل المسن، التوجه إلى مستشفى أم المصريين، لتوقيع الكشف الطبي، وأهل المريض جايين بسيارة خاصة يعني يقدروا يروحوا لمستشفى أم المصريين اللي على بعد خطوات".