مصادر: تحسن حالة رجاء الجداوي وانخفاض حرارتها لـ 37 درجة

كشفت مصادر طبية بمستشفى العزل بالإسماعيلية، عن تحسن حالة الفنانة رجاء الجداوى وانخفاض درجة حرارتها إلى 37 درجة مئوية، وانضباط نسبة الأكسجين فى الدم بعد وصوله إلى 99، وهي نسبة جيدة حسب ما أكد الأطباء.

وأوضحت المصادر أنّ نسبة ضغط الفنانة جيدة، لكنها ما تزال على جهاز التنفس الصناعي المتصل بسناب، مؤكدين أنّ حالتها أكثر استقرارا من أمس، ويمكن نقلها إلى غرفتها العادية خلال الساعات المقبلة، كما أنّها تعي جيدا وتستجيب للعلاج، ولم تفقد النطق.

ودخلت الفنانة رجاء الجداوي في العزل الصحي ليلة عيد الفطر، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وجاء نتيجة أول تحليل لها يوم 27 مايو إيجابيا، وجرى حجزها في غرفة عناية عادية، وشعرت فجر أول أمس الثلاثاء بتدهور في حالتها الصحية وضيق شديد في التنفس وآلام في الصدر، وجرى تحويلها إلى غرفة عناية مركزة، ووضعها على جهاز تنفس صناعي متصل بسناب.