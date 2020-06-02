الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: الموجة الحارة انتهت قبل أن تبدأ

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة انتهت أمس، حيث سجلت العظمى أمس على القاهرة 36 درجة، بينما انخفضت اليوم بمعدل 4 درجات مقارنة بأمس.

وأضافت "شاكر" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة DMC، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أن غدا الأربعاء والذي كان من المفترض أن يكون ذروة الموجة وكانت ستصل درجة الحرارة فيه إلى 40 درجة، ستسجل غدا 32 درجة.

وأشارت وكيل هيئة الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يتم تحديث الخرائط الجوية بشكل مستمر لمتابعة حالة الطقس، ويتم الإعلان حال ظهور تغيير، "مفيش لحد دلوقتي أي مشاكل في حالة الطقس"، موضحة أن درجات الحرارة سترتفع الخميس قليلا وستصل العظمى على القاهرة 35 درجة وهي درجات حول المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام.