عبدالغفار: بين كل 100 مريض بكورونا 80 لا تظهر عليهم أعراض

قال الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام بالمستشفيات الجامعية، إنه توجد بكل محافظة مستشفى جامعي تستقبل مرضى فيروس كورونا، موضحا أنه خلال الثلاثة أشهر السابقة ومن خلال التجربة العملية للتعامل مع مصابي كورونا على مستوى العالم تبين أنه من كل 100 مريض كورونا هناك 80 تقريبا من هؤلاء المرضى لا يوجد لديهم أعراض ويأتي لهم الفيروس ويتعافون منه في أغلب الأوقات دون أن يشعروا.

وأضاف "عبد الغفار" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح"، المداع على شاشة قناة DMC، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، أن الأعراض الأولية لفيروس كورونا هي ارتفاع درجة الحرارة والكحة الجافة والشعور بتكسير بالجسم والصداع، بالإضافة إلى ظهور أعراض جديدة وهي فقد حاسة التذوق والشم والإسهال.

وأشار إلى أن مصابي كورونا التي ليست لديهم أعراض يكونوا خطرا أكبر على من حولهم، حيث إنه من الممكن أن ينقل العدوى للمجتمع، إلا في حالة إتباعهم للإجراءات الوقائية مثل التباعد الاجتماعي والبقاء بالمنزل وارتداء الكمامات أثناء الخروج.

وأوضح أن الـ20% الذي تظهر عليهم الأعراض يوجد منهم من 10 إلى 15% تأتي لهم أعراض من خفيفة إلى متوسطة، ومن 5 إلى 7% لديهم أعراض شديدة وهناك قليل منهم يتم إدخاله إلى العناية المركزة وقد تأتي إلى الوفاة.

وأكد أن من عليهم الاحتجاز بالمستشفيات الأشخاص الذي لديهم أعراض شديدة أو مزمنة من الممكن أن تتطور حالتها في أي لحظة إلى أعراض شديدة تؤدي للوفاة، مضيفا إلى أن نسبة الذكور الأعلى بالإصابة بالفيروس من الإناث بشكل كبير، بالإضافة إلى أن الفئة العمرية بالإصابة بكورونا هي من 49 إلى 59%.