تعافي 9 حالات من كورونا في بني سويف

كشف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، عن تعافي 6 حالات جديدة من فيروس كورونا المستجد بعزل مدينة بني سويف الجامعية، ليصل إجمالي عدد المتعافين بها إلى 144 حالة.

كما كشف محافظ بني سويف عن تعافي وخروج 3 حالات أخرى من مستشفى الصدر، عقب تحسن حالتهم وتحول نتائج التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.

وأشاد محافظ بني سويف، بالجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه قد جرى تشغيل مقر المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل اعتبارا من 4 مايو الماضي، لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها.