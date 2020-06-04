315 عائدا من الكويت وبيروت يغادرون مطار القاهرة إلى منازلهم

استقبل مطار القاهرة الدولي قبل قليل، رحلتين دوليتين قادمتين من الكويت والعاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة الدولي، إنّ الرحلة الأولى سيّرتها شركة إير كايرو للطيران وعلى متنها 165 مصريا، بينما وصلت الرحلة الثانية التابعة لشركة مصر للطيران، قادمة من الكويت تقل 150، ليصبح إجمالي عدد المصريين العائدين من الكويت ولبنان حتى ساعة تاريخه 315 مصريا.

ولفتت المصادر إلى أنّ جميع العائدين جرى استقبالهم بمعرفة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، لإجراء الكشف الطبي الإجباري بالحجر، وجرى السماح لجميع العائدين بالمغادرة لمنازلهم.