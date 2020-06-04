الطواقم الطبية بحجر المطار تستقبل العائدين من الخارج بالنصح والإرشادات

أكدت مصادر طبية بالحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، أن الطواقم الطبية بدأت تنفيذ إلغاء العزل الطبي الخاص بالقادمين من خارج البلاد، وذلك تفعيلا للقرار الصادر من وزارة، مشيرة إلى أن المطار يعمل بأكبر طاقة ممكنة مع مراعاة التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية الكاملة طبقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

وشهدت صالات المطار ترحيب وفرحة بين الركاب بعد علمهم بإلغاء الحجر الصحي واستبداله بـ"المنزلي"، مشيرة إلى أن الطائرات التي تصل مطار القاهرة يتم استقبالها من خلال طواقم الحجر الصحي المدربة على التعامل مع كل الحالات تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، ويتم استقبال العائدين بالنصح والإرشادات الصحية الأولية للحفاظ على سلامة العائدين وأسرهم خلال فترة الحجر الصحي المنزلي.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة وصول بعض الرحلات الخاصة، صالة 4 والمخصصة للطيران الخاص والمعروفة بصالة VIP، ويتم التعامل معهم مثل أي راكب قادم وفق نفس الإجراءات.

وأضافت المصادر إن الراكب يتم التعامل معه وفق البرتوكول الطبي المعتمد وفي حالة إيجابية الحالة يتم تحويله إلى المستشفى فورا، ومن يثبت سلبية حالته يتم على الفور خروجه من المطار إلى منزله بعد توقيعه على إقرار العزل الطبي المنزلي، وكشفت المصادر أن الرحلة تستغرق من 45 إلى نحو 60 دقيقة، حسب أعداد العائدين على الرحلات، ويتم خلالها إنهاء الإجراءات الطبية الخاصة بها.

وأعلنت سلطة الطيران المدني، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.