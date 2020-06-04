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استلام 3.3 مليون طن قمح محلي منذ بدء التوريد

كتب:

أحمد غنيم
03:52 م | الخميس 04 يونيو 2020
وزير التموين : استلام 3.3 مليون طن قمح محلى منذ بدء التوريد.

وزير التموين : استلام 3.3 مليون طن قمح محلى منذ بدء التوريد.

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من غرفة العمليات المركزية لمتابعة التوريد بديوان عام الوزارة يفيد بأنه قد تم استلام 3.3 مليون طن من محصول القمح المحلي منذ فتح باب التوريد في 15 إبريل 2020.

وأكد المصيلحي على استمرار عملية توريد القمح المحلي، وذلك في كل لجان ومواقع الاستلام بكل محافظات الجمهورية.

وشدد المصيلحي على استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020 بديوان عام وزارة التموين مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية.