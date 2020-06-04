طقس الغد معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 32

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس غدا الجمعة، طقس معتدل نهارًا والوجه البحري مع وجود شبورة خفيفة صباحًا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، كما يسود طقس حار على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أما ليلًا يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس لطيف على جنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على جنوب سيناء ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 32 20

الإسكندرية 27 18

وادي النطرون 32 19

طنطا 31 19

شبين الكوم 32 19

دمنهور 29 18

بلطيم 27 19

مطروح 24 15

السلوم 28 16

سيوة 32 17

بورسعيد 26 19

دمياط 26 18

الزقازيق 32 19

المنصورة 31 19

الاسماعيلية 32 18

السويس 33 20

العريش 27 18

رفح 28 17

رأس سدر 36 22

نخل 33 15

نويبع 37 25

طابا 35 22

كاترين 34 14

الطور 35 21

شرم الشيخ 37 26

الغردقة 39 25

مرسى علم 36 24

الفيوم 33 19

بنى سويف 33 20

المنيا 34 22

أسيوط 38 22

سوهاج 40 23

قنا 41 25

الأقصر 42 26

أسوان 42 26

ادفو 42 26

أبوسمبل 41 27

الوادي الجديد 40 27

شلاتين 38 26

ابو رماد 37 26

حلايب 33 28

رأس حدربة 32 27