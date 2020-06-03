توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. مائل للحرارة وشبورة مائية صباحا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي الخاص بها عن توقعات حالة الطقس الجوية، خلال 72 ساعة مقبلة، في الفترة من 4 حتى 6 يونيو الحالي.

ويتوقع الخبراء أن يسود الطقس غدا، الخميس، شبورة خفيفة صباحا وطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، نهارا، ومائل للبرودة ليلا، طقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للبرودة ليلا، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، مائل للبرودة على شمال الصعيد ولطيف على جنوب الصعيد.

وتنخفض الحرارة قليلا يوم الجمعة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وتعود الحرارة للارتفاع مرة أخرى يوم السبت، ليكون الطقس مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

طقس الخميس 4 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

طقس الجمعة 5 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 25.

طقس السبت 6 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.