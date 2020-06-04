إنشاء بحيرتين وسد رسوبيات لحمادية وادي غرندل من أخطار السيول

قال المهندس عبد الرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، أنه جرى تشكيل فريق من المهندسين الفنيين لمتابعة أعمال الحماية الجارية بمنطقة وادي غرندل التابع لمدينة راس سدر، واذي يعد أحد العمليات الخمسة الجاري تنفيذها بالإدارة العامة للمياه الجوفية، ضمن المرحلة الثانية لحماية مدن جنوب سيناء من أخطار السيول.

وأكد مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، أن الفريق قام اليوم الخميس، بمتابعة أعمال تنفيذ بحيرتين وسد رسوبيات بوادي غرندل، وقرر تحديد أماكن لتشوين ناتج الحفر.

كما جرى التنبيه على الشركة المنفذة للمشروع، بتنفيذ الأعمال طبقًا للبرنامج الزمني للعملية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار فيروس " كورونا".