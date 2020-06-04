"الدعوة للخير بقت منكرة".. الجندي يكشف سبب عزوف الشباب عن صلاة السنة

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن 85% من الشباب لا يصلون السُنة، موضحًا: "بيقولوا ما دام مش فريضة يبقى محدش له حاجة عندي".

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "DMC": "صلاة السنة معمولة عشان أهدافها أكتر من أسباب الفريضة، الفريضة تُسقط الإثم وقد تكون محققة للأجر، ولكن السنة محققة للقرب ومسقطة للإثم ومثبتة للأجر ومؤمنة للعبد".

وتابع: "مبقوش العلماء ينكروا أو يعطوا أي ملاحظة، مناخ الحرية اتسع، والدعوة للخير بقت منكرة، مينفعش أرغم ابني على صلاة السنة، لكن أعزمه عليها".