الكهرباء والسباكة.. تأكد من سلامة مرافق الشقة قبل استلامها

تستكمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تسليم الوحدات السكنية التي تم حجزها في عدد من المشروعات السكنية والإعلان الثامن، وتستعرض "الوطن" عددا من النصائح للتأكد من سلامة بناء العقار وجودة التشطيب قبل الاستلام، حسب المهندس رؤوف عبده أحد المقاولين، ومالك للعديد من العقارات السكنية.

وأوضح المقاول رؤوف أنه عند استلام عقار سكني جديد لابد من التأكد من سلامة الآتي:

الكهرباء

- من الضروروي التأكد من سلامة جميع البرايز بتوصيل شاحن هاتف لتجريبها.

- فحص جميع اللمبات والمفاتيح والتأكد من سلامتها.

- ضرورة التأكد من وجود غطاء على لوحة المفاتيح الرئيسية.

- فتح وغلق مفاتيح اللوحة جميعها أكثر من مرة للتأكد من سلامتها.

- التأكد من سلامة جميع الوشوش الخاصة بالمفاتيح والبرايز حتى لا يتعرض أحد للصعق الكهربائي.

السباكة

- من الضروري التأكد من سلامة الخلاطات وتجريبها جميعها.

- التأكد من ثبات الخلاط في مكانه وعدم تحريكه أثناء الفتح أو الغلق.

- ضرورة التأكد من ثبات الأدوات الصحية مثل القاعدة والحوض والبانيو.

- التاكد من عدم وجود تسريب من أسفل الأحواض بفتح المياه فترة طويله.

النجارة

- التأكد من سلامة جميع الأبواب والشبابيك الموجوده بالشقة، والتأكد من عدم وجود كسر بأي منهم.

- التأكد من عدم وجود فراغات بين الباب والحائط، وفي حالة وجود تلك الفراغات يطلب المستلم ملء تلك الفراغات.

- على المستلم تجريب جميع الكوالين والمفاتيح للتأكد من سلامتهم.

- لابد من تغيير كالون الشقة عند الاستلام.

- التأكد من عدم احتكاك الأبواب بأرضية الشقة "السيراميك".

- التأكد من سلامة الزجاج الخاص بأبواب الحمام والمطبخ.

أرضية الشقة

- يجب التأكد من عدم وجود فراغات بين السيراميك حتى لا تؤدي لانتشار الحشرات.

- التأكد من سلامة الأرضية وعدم وجود كسر بها.

- التأكد من ثبات السيراميك وعدم تحركه.

- التأكد من وصول السيراميك الخاص بالمطبخ والحمام حتى السقف.

دهان الشقة

- ضرورة التأكد من دهان الشقة بالكامل وعدم حدوث تفويت أثناء الدهان.

- فحص دهان الشقة بالكامل للتأكد من عدم وجود أي من العلامات أو الاختلاف في لون ودرجات الدهان.

- التأكد من دهن جميع الأبواب الموجودة بالشقة.