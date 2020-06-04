ارتفاع درجات الحرارة وشبورة في الصباح.. توقعات طقس 72 ساعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن توقعات حالة الطقس خلال الأيام الثلاث المقبلة في الفترة من 5 وحتى 7 يونيو الحالي.

ويتوقع الخبراء أن يكون طقس الغد معتدلا نهارًا مائلا للبرودة ليلا، وتكون الرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتتكون في الساعات الأولى من الصباح شبورة مائية خفيفة، ويكون الطقس غائما جزئيًا.

وترتفع درجات الحرارة يومي السبت والأحد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلا، وتظهر الشبورة في الساعات الأولي من الصباح، وتكون الرياح معتدلة على القاهرة الكبري، والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، نشطه على السواحل الشمالية الغربية أقصي الغرب وتكون مثيرة للأتربة أحيانا، كما تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس.

طقس الجمعة 5 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

طقس السبت 6 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.

طقس الأحد 7 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 27.