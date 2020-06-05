بريد الوطن.. رأسى وكتفك

رأسى شارعٌ فارغٌ..

وكتفك طفلٌ

لم أرَ

بعيدة كنتُ.

كلّفنى الوقتُ أربعين جرحاً

حتى صارَ معطفاً

وكلما شعرتُ بالبرد،

خلعتُ أحدها.

تشبهُ ذات الرداء الأحمر..

أحبها كثيراً.

لا أعرف أحداً،

أشبههم جميعاً

ولا أحد يشبهني

حقا.. لا أعرف أحداً.

مجيئى أولاً،

علّم إخوتى النسيان.

لستُ بخير

أقرأ رسالتَك الأخيرة

وأكون.

لا أعرفُ امرأةً

ولا رجلاً لأكتب عنهما

هل أنا عاديةٌ لهذا الحد؟

لمساتنا بيضاء،

لون الشجرةِ لا يدلّ على أن الربيعَ

قادمٌ.

نوارة محمد خنسا

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