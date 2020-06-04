بريد الوطن .. الخد الذبيح

إذا وقع الحنينُ على الحنينِ

فقومى من غيابكِ عانقينى

فلو بينى وبينكِ ألفُ عامٍ

ستنصهرُ المسافةُ بالحنينِ

فلا زالت عيونكِ فى عيونى

ويُخجلكِ الحياءُ فتخجلينى

وخَدُّكِ كالذبيح يسيلُ حُسناً

ويشهدُ أنَّكِ لم تتركينى

كأنكِ نبضةٌ رحلت بصدرى

فغادرت الشمالَ إلى اليمينِ

وإن لم تستقرَّ على فؤادى

فتستلقى على ضوء العيونِ

وأنَّكِ تجلسين هنا أمامى

فأقرئكِ الغرامَ وتقرئينى

وليس سوى فراقكِ من ضلالٍ

وليس سوى وصالكِ من يقينِ

أشرف القط

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