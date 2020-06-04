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محمود مسلم

بريد الوطن .. الخد الذبيح

كتب:

الوطن
10:01 ص | الخميس 04 يونيو 2020
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

إذا وقع الحنينُ على الحنينِ

فقومى من غيابكِ عانقينى

فلو بينى وبينكِ ألفُ عامٍ

ستنصهرُ المسافةُ بالحنينِ

فلا زالت عيونكِ فى عيونى

ويُخجلكِ الحياءُ فتخجلينى

وخَدُّكِ كالذبيح يسيلُ حُسناً

ويشهدُ أنَّكِ لم تتركينى

كأنكِ نبضةٌ رحلت بصدرى

فغادرت الشمالَ إلى اليمينِ

وإن لم تستقرَّ على فؤادى

فتستلقى على ضوء العيونِ

وأنَّكِ تجلسين هنا أمامى

فأقرئكِ الغرامَ وتقرئينى

وليس سوى فراقكِ من ضلالٍ

وليس سوى وصالكِ من يقينِ

أشرف القط

 

 

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