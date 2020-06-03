بريد الوطن.. رقابة على الصيدليات وأسعار معروضاتها يا وزيرة الصحة

أسكن فى منطقة القاهرة الجديدة ولاحظت منذ عدة أيام اختفاء كل الفيتامينات وأدوية المناعة من الصيدليات المحيطة بى، كما لاحظت ارتفاعاً شديداً ومغالاة فى أسعار الكمامات التى تباع فى أكثر من صيدلية وفى أماكن مختلفة، وللعلم يحدث هذا فى توقيت يلجأ فيه جميع الناس لاستخدام الكمامات تجنباً للإصابة بفيروس كورونا، ومع اختفاء الفيتامينات وأدوية المناعة من الصيدليات أجد الأطباء المعالجين يوصون باستخدام بدائل مرتفعة الثمن، قد لا يقوى المواطن العادى على شرائها، ما يجعلنى أتساءل عن الرقابة التى يجب أن تُفرض على الصيادلة، والأسعار التى يبيعون بها منتجاتهم. أناشد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة التدخل لوضع حد لكل ما يجرى.

جيهان محيى - القاهرة الجديدة

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