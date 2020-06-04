بريد الوطن.. التقلبات المصاحبة لوباء كورونا

يسير المرء كالفراشة المتألقة فى الفضاء الشاسع، يلهو مع الطيور، يلتذذ بالموبقات والشهوات، يلبس الأنا ويتمختر زهواً وكبرياء، يفكر فقط فى أهله وأولاده وغيرهم يدهس بالأقدام فوق أجسادهم، لا يشبع من الخير ولا يشكر الواهب العاطى بلا حساب، يتباهى بعلمه وما وصل إليه من تكنولوجيا واهية، يصل إلى أعلى المراتب من المناصب الزائلة، ومن ثم الوقوع أرضاً والتقلب مثلما تفعل الأسماك عندما تخرج لتوها من الماء، لا فرق بين غنى ولا فقير ولا كبير ولا صغير ولا مسئول ولا محكوم، كلاهما سقوطه لا مفر منه، تنهمر الدموع من العيون بحاراً وأحياناً صمت ورعب من المجهول، الموت ينتظرنا، فأين الهروب، يا فرحة خفافيش الظلام تنظم النسل والتكاثر، تنتقل من بلد إلى بلد حتى صار الكل فى المصيدة، نظر الوالدان إلى طفلتهما ذات السبع سنوات والكائن الخفى يستوطن جسدها فلا تقدر على التنفس ووقف الوالدان مكبلين ونظرات الحسرة والندامة كسرت هامتيهما، والصدمة أفقدتهما وعيهما، تمنيا الموت لنفسيهما وأن تُفتدى الصغيرة، وعلى الرصيف تتهاوى الأنفس وتتألم وتصطدم أجساد البسطاء والفقراء والمهمشين بالأرض من شدة الألم، ولأول مرة يتمنى كم من البشر المساعدة، لكن الخوف والرعب تملكهم وتركوا الضحية لا حول لها ولا قوة، لحين مجىء المختصين.

سامي الشيخ عامر

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