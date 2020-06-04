بريد الوطن .. ساعدنا على تحويل قريتنا إلى مدينة يا وزير التنمية المحلية

نشكو نحن أهالى قرية دمرو، التابعة لمركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، من تأخر القرار الخاص بتحويل قريتنا إلى مدينة، حيث تم تقديم ملف التحويل منذ عامين واستيفاء كافة الشروط، خاصة أن عدد سكان قريتنا تخطى حاجز الـ50 ألف نسمة، وبها ١٥٠٠ فدان مزارع أسماك، وتنتج ٣٠٪ من إنتاج الأسماك فى مصر، وبها أحدث بورصة أسماك فى مصر، ويوجد بها منطقة الشخلوبة التى تُعد من أهم المعالم الطبيعية فى مصر، كما أن لها ٥ طرق برية وطريقاً بحرياً، ورغم ذلك فإن قرار التحويل لا يزال فى الأدراج المغلقة، نناشد السيد محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، النظر فى شكوانا.

عن الأهالى عبدالعزيز بهنسى عبدالحميد

دمرو، مركز سيدى سالم، محافظة كفر الشيخ

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