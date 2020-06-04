تواصل فعاليات الدورة التدريبية لشباب مبادرة التأهيل والتمكين ببني سويف

واصلت محافظة بني سويف، فعاليات الدورة التدريبية لأعضاء برنامج تأهيل وتمكين الشباب، التي انطقلت الثلاثاء الماضى، والتي تستغرق 3 أسابيع، حيث تضمنت محاضرات اليوم موضوعات التخطيط الإستراتيجي، وإدارة المشروعات، بمتابعة من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وقال محمد علي جبر الأمين العام للمجلس الاستشاري مشرف مبادرة التمكين " يتم عرض تقرير يومي على المحافظ بتفاصيل كل الجلسات، لتقييم كل يوم على حدة، ومدى الاستفادة من تلك البرامج التدريبية والتأهيلية، بهدف دعم نقاط القوة وتلافي السلبيات أولا بأول".

وقالت هند أحمد الأمين العام المساعد للمبادرة، إن الدورة تشهد مشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين وقيادات تنفيذية وأمنية، للتدريب والتأهيل على العديد من المجالات والتخصصات مثل : القانون، الإدارة، الأمن القومي، التواصل الفعال، مكافحة الفساد، الاقتصاد ، الإعلام، والمساءلة الاجتماعية،وإدارة الأزمات.