التموين: السوبر ماركت ملزم بتدبير الكمامات للمواطنين بسعر التكلفة

قال المهندس أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إن التوجيه الوزاري الذي صدر من وزارة التموين بخصوص الحد من انتشار فيروس كورونا، ويجب التصحيح أن القرار ليس خاصا بالمجمعات الاستهلاكية ولكن خاصا بكل المحال التجارية في مصر "أي محل تجاري يبيع أو يشتري البضائع سواء سوبر ماركت، مطعم، محل ملابس أو أحذية، أو متجر لأي شيء"، طالما يحتاج أن المواطن يدخل بداخله فهو ملزم بتطبيق القرار.

وأضاف، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن تفاصيل القرار يلزم كافة الزبائن بارتداء الكمامات إذا دخلوا في أي محل تجاري داخله لشراء أي سلعة، وفي حالة عدم ارتداء المواطن للكمامة المحل لا يمنعه من الدخول ولكنه يكون ملزما لتدبير الكمامات وتوفيرها للمواطنين بسعر التكلفة، وملزم أيضا بأن يوفر للمستهلك القفاز البلاستيك الخفيف وليس الطبي، والمطهرات في مدخل ومخرج المحل.

وتابع، أن العاملين داخل المتجر ملتزمون بارتداء الكمامة والجوانتي والتطهير المستمر لأيديهم، لافتاً إلى أن الزبائن يكونون ملتزمين بالتباعد الاجتماعي داخل المحل أو المتجر ونتزاحم عند الكاشير فأصبح القرار يلزم المتجر بعمل المسافات المقررة من وزارة الصحة التي لا تقل عن متر ونصف بين كل شخص والآخر.

واستكمل، أنه لا يتجاوز عدد المتعاملين المستهلكين المواطنين داخل المتجر الواحد 25% من الطاقة الاستيعابية الخاصة به، بمعنى أنه لو افترضنا أن المتجر في الظروف الطبيعية يتحمل أن يدخله 100 مواطن في هذه الظروف ممنوع أن يدخله أكثر من 25 شخصا والباقي ينتظر في الخارج بصفوف منظمة، والتأكيد في القرار على حسن معاملة الزبائن وأننا لسنا مستعدون في مقابل تنفيذ التعليمات أن يتعامل التاجر بشكل غير لائق مع المستهلك.

وأوضح، أن التجار ملزمون بتعليق التوجيه الوزاري على واجهة المحل حتى لا يتعرضوا لأي نوع من المشاكل، ولكي لا يشعر المواطن أن هذه سلوكيات منفردة من المحل ويعترض عليها، وأن يعرف المواطن حقوقه عند المتجر من خلال توفير الكمامة والجوانتي والمطهرات.