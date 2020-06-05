خلال 24 ساعة.. مطار القاهرة يستقبل 11 رحلة من 3 دول عربية

قالت مصادر بوزارة الطيران المدني إن الجسر الجوي الاستثنائي للطيران المدني، نجح بالأمس في مد أجنحته إلى 3 دول عربية، مؤكدة أن مطار القاهرة الدولي استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 رحلات جوية استثنائية قادمة من المملكة العربية السعودية، ورحلتين قادمتين من الكويت، وثلاث رحلات قادمة من بيروت، وذلك لإعادة المصريين بالخارج، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وذكرت المصادر لـ"الوطن"، أن جميع الرحلات وصلت على مدار الـ24 ساعة إلى مطار القاهرة الدولي.

فيما استقبل المطار رحلتين داخليتين قادمتين من مدينة مرسى علم، عقب انتهاء مدة الحجر الصحي للمصريين هناك، على أن تبدأ الوزارة في إعداد جسر جوي جديد لنقل جميع المصريين عقب إلغاء الحجر الصحي هناك، والاكتفاء بالحجر الصحى المنزلي.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن وجود تعاون مشترك بين عدة وزارات لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.