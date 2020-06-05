المنطقة الصناعية بالإسماعيلية تطلق خدماتها للمستثمرين عبر الإنترنت

دشنت لجنة خدمات المنطقة الصناعية بالإسماعيلية رابطا إلكترونيا بالخدمات التي تقدمها المنطقة، وذلك للتسهيل على المستثمرين في التعامل وكذلك الحصول على أفضل الخدمات بأسرع طريقة ممكنة بناءً علي أهداف الدولة لدفع الاقتصاد وعجلة التنمية.

جاء ذلك بناءً على تعليمات محافظ الاسماعيلية اللواء شريف بشارة وتوجيهات النائب محافظ الاسماعيلية - رئيس لجنة خدمات المنطقة الصناعية بشان تسهيل الخدمات التي تقدمها المنطقة الصناعية لمستثمريها.

وقال محمد سالم مدير المنطقة الصناعية أن تم إصدار تعليمات بضرورة إنهاء كاف الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين في أسرع وقت ممكن واختصار اللجان في ظل الأوضاع الجديدة والتي من شانها الحفاظ علي التباعد الإجتماعي لمنع الاحتكاكات حفاظا علي صحة متلقى الخدمة، وضمن الخطة الإحترازية للوقاية من كورونا.