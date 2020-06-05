الانتهاء من تحويل صالتين بمطار القاهرة إلى متحف آثار متنوعة

علمت "الوطن" من مصادرها الخاصة بمطار القاهرة الدولي، بالانتهاء من تخصيص قاعتين بصالة السفر بمبنى الركاب رقم 3، والصالة الموجودة أمام استراحة رجال الأعمال بصالة سفر مبنى الركاب رقم 2 للترويج للسياحة الثقافية، وذلك بعرض بعض الآثار المصرية المتنوعة، حيث تضم القاعات قطع أثرية متنوعة، تعود لعصور مختلفة.

وقالت المصادر لـ "الوطن"، أنه تم تجهيز القاعات الجديدة بالمطار، والتي تم تحويلها لمتحف للآثار، داخل المطار بدلا من المتحف الموجود حاليا، مشيرة إلى أن الهدف من مشروع التطوير الذي انتهي وينتظر الافتتاح خلال الأيام القليلة القادمة، يهدف للترويج للسياحة الثقافية، وجذب وتشجيع السائحين خاصة ركاب الترانزيت لزيارة المتاحف المصرية والأماكن الأثرية والتاريخية.