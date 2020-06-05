الموانئ العربية: انخفاض وزن الحمولات بقناة السويس نسبيا بسبب كورونا

قال اللواء عصام الدين بدوي، الأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية العربية، إن قناة السويس ستظل من أهم الممرات الملاحية في العالم أجمع، وأقصر طريق رابط بين الشرق والغرب، وهي تمثل إضافة كبيرة لمصر ودخلها القومي، ولها دور كبير خاصة أن هناك صناعات مرتبطة بالنقل البحري، موضحا أن فكرة إنشاء منطقة حرة بالقناة جاءت مع إنشاء قناة السويس الجديدة.

وأضاف "بدوي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أن قناة السويس تعتبر منطقة اقتصادية حرة بأكملها بالإضافة إلى المشروعات التي على جانبيها، مؤكدا أن قناة السويس ستظل أهم ممر ملاحي مائي في العالم حتى وإن كان لدى بعض الدول نوايا عن إقامة مشروعات تكون بديلة عن قناة السويس.

وأوضح أن عدد السفن المارة بالقناة في مايو 2019 بلغت 1600 سفينة، بينما عدد السفن في مايو الماضي 1601 ما يدل على أن عدد السفن يزيد وليس يقل، بينما عدد الحمولات انخفض ويرجع سبب لأزمة فيروس كورونا في العالم "السفن الكبيرة قلت حمولاتها ولكن مش بسبب خلل في المنظومة"، مشيرا إلى أن قناة السويس حققت 8 مليارات دولار، متوقعا تحقيقها العام الجاري نفس الرقم وأكبر.