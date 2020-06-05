القاهرة تواصل حملات إزالة مخالفات البناء

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على تنفيذ الأحياء حملات إزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص ووقف الاستيلاء على أراضي أملاك الدولة، بالتنسيق مع الجهات الامنية المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حزم وحسم وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شدد المحافظ على تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادة السياسية للدولة بشأن فرض هيبة القانون والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال التحفظ على معدات أدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.

وفى سياق متصل، شهدت أحياء القاهرة عدة حملات للتصدي لمخالفات البناء ففى حي المقطم تم إزالة شقه مخالفه بلوك ١٦ بمساكن اطلس علاوة على فتح جراج تم تحويله الي محلات تجاريه في القطعه رقم ٨١٠١ مساكن النصر القديم .

وفى حي السلام اول تم استكمال أعمال الهدم لعقار مكون من ارضي و ١٣ دور بمحور الطوارئ غرب الرشاح، و حي حدائق القبة تم ازالة الدور السادس فوق الارضي بمسطح ٨٠ م بالعقار ٧٧بشارع وسط البلد.

وفى حي الزيتون تمت ازالة فورية لأعمال بناء مخالف بشارع سينا سكول من سليم الاول