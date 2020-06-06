محافظ كفر الشيخ يتابع بدء تطوير شارع النبوي المهندس بالعاصمة  

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، بدء التنفيذ الفعلي في تطوير شارع النبوي المهندس بعاصمة المحافظة، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وذلك بترحيل أعمدة الكهرباء للجانب الأيسر من الشارع، تمهيداً لتقليل عرض الأرصفة بما يتناسب مع حركة المشاة، وإنشاء ساحة انتظار " parking " بزاوية علي الرصيف من الناحية اليمني.

ويهدف التطوير لتوسعة الشارع، بالإضافة إلي عمل شكل موحد للأرصفة بطول الشارع، وتحقيق السيولة المرورية، ليتناسب مع الشكل الحضاري والجمالي للمدينة، كذا مع استخدامه كشارع تجاري.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام إدارة التخطيط العمراني، والمهندسة ولاء المزين، مدير إدارة التنسيق الحضاري بالمحافظة.

يذكر ان شارع النبوي المهندس، يعد اهم شارع تجارى بعاصمة كفر الشيخ، حيث يضم العشرات من المحلات التجارية المختلفة، فضلا عن بعض العيادات الخاصة والمنشات الحكومية كمتب بريد.